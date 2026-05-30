#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Работники "Казахмыса" очистили берега водоемов в рамках акции "Мөлдір бұлақ"

Фото: пресс-служба &quot;Казахмыс&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 18:48 Фото: пресс-служба "Казахмыс"
30 мая более 2100 работников предприятий группы "Казахмыс" приняли участие в экологической акции "Мөлдір бұлақ", организованной в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", реализуемой по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Акция одновременно прошла в Жезказгане, Сатпаеве, Балхаше, Караганде, Шу и Астане. Основной целью мероприятий стала очистка прибрежных территорий водоемов, благоустройство общественных пространств и формирование культуры бережного отношения к окружающей среде.

Фото: пресс-служба "Казахмыс", фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 18:48

Фото: пресс-служба "Казахмыс"

Работы были организованы на побережье Кенгирского водохранилища, озера Балхаш, Федоровского водохранилища, а также на других территориях, прилегающих к водным объектам и местам отдыха жителей.

В рамках акции участники очистили береговые зоны от бытового мусора, провели санитарную уборку территорий и обеспечили вывоз собранных отходов в специально отведенные места.

Фото: пресс-служба "Казахмыс", фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 18:48

Фото: пресс-служба "Казахмыс"

Для проведения работ было задействовано 25 единиц специализированной техники и более 1500 единиц уборочного инвентаря. По итогам акции собрано и вывезено порядка 250 тонн мусора.

Фото: пресс-служба "Казахмыс", фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 18:48

Фото: пресс-служба "Казахмыс"

В экологической инициативе приняли участие работники предприятий группы "Казахмыс", включая Корпорацию Казахмыс, Kazakhmys Smelting, Kazakhmys Barlau, Kazakhmys Maintenance Services, Maker и другие предприятия.

Фото: пресс-служба "Казахмыс", фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 18:48

Фото: пресс-служба "Казахмыс"

В компании отмечают, что участие в экологических акциях является частью системной работы по охране окружающей среды и устойчивому развитию.

"Казахмыс" последовательно поддерживает мероприятия программы "Таза Қазақстан", направленные на сохранение природных ресурсов, повышение экологической ответственности и развитие экологической культуры в регионах присутствия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
люди
15:37, 23 марта 2026
В Шымкенте состоялась экологическая акция "Мөлдір бұлақ"
люди
15:18, 02 мая 2026
Очистка водоемов и набережных: в столице проходит экоакция "Мөлдір бұлақ"
уборка
14:46, 07 мая 2024
"Иртыш – река дружбы": в области Абай проходит неделя "Мөлдір бұлақ"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко вышла в четвёртый круг &quot;Ролан Гаррос&quot;-2026
19:10, Сегодня
Арина Соболенко вышла в четвёртый круг "Ролан Гаррос"-2026
&quot;Ты покорил моё сердце&quot;: Джокович высказался о поражении от Фонсеки на &quot;Ролан Гаррос&quot;
18:49, Сегодня
"Ты покорил моё сердце": Джокович высказался о поражении от Фонсеки на "Ролан Гаррос"
Абинур Нурымбет прокомментировал дебютный вызов в сборную Казахстана
18:16, Сегодня
Абинур Нурымбет прокомментировал дебютный вызов в сборную Казахстана
Форвард &quot;Кызылжара&quot; Йоаннес Бьярталид вызван в сборную Фарерских островов
17:48, Сегодня
Форвард "Кызылжара" Йоаннес Бьярталид вызван в сборную Фарерских островов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: