Работники "Казахмыса" очистили берега водоемов в рамках акции "Мөлдір бұлақ"

30 мая более 2100 работников предприятий группы "Казахмыс" приняли участие в экологической акции "Мөлдір бұлақ", организованной в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", реализуемой по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Акция одновременно прошла в Жезказгане, Сатпаеве, Балхаше, Караганде, Шу и Астане. Основной целью мероприятий стала очистка прибрежных территорий водоемов, благоустройство общественных пространств и формирование культуры бережного отношения к окружающей среде.

Работы были организованы на побережье Кенгирского водохранилища, озера Балхаш, Федоровского водохранилища, а также на других территориях, прилегающих к водным объектам и местам отдыха жителей.

В рамках акции участники очистили береговые зоны от бытового мусора, провели санитарную уборку территорий и обеспечили вывоз собранных отходов в специально отведенные места.

Для проведения работ было задействовано 25 единиц специализированной техники и более 1500 единиц уборочного инвентаря. По итогам акции собрано и вывезено порядка 250 тонн мусора.

В экологической инициативе приняли участие работники предприятий группы "Казахмыс", включая Корпорацию Казахмыс, Kazakhmys Smelting, Kazakhmys Barlau, Kazakhmys Maintenance Services, Maker и другие предприятия.

В компании отмечают, что участие в экологических акциях является частью системной работы по охране окружающей среды и устойчивому развитию.

"Казахмыс" последовательно поддерживает мероприятия программы "Таза Қазақстан", направленные на сохранение природных ресурсов, повышение экологической ответственности и развитие экологической культуры в регионах присутствия.