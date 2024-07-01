За какими услугами казахстанцы чаще всего обращаются к полицейским

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге 1 июля 2024 года рассказал, какие услуги ведомства пользуются повышенным спросом среди населения, сообщает Zakon.kz.

Шынгыс Алекешев отметил, что всего органы внутренних дел оказывают населению 105 различных видов сервиса. При этом он отметил, что с начала года населению уже оказано около 5 млн госуслуг.

"Ежегодно по вопросу регистрации транспортных средств обращаются более 2,5 млн граждан, а по вопросу выдачи водительских удостоверений – более 1 млн граждан. Для оформления документов либо их замены – порядка 2,5 млн, а также около 2 млн граждан обращаются по вопросу регистрации по месту жительства", – отметил он.

Топ самых востребованных услуг по линии МВД, это:



выдача паспортов и удостоверений личности;



регистрация транспортных средств;



выдача водительских удостоверений;



регистрация граждан по месту жительства.



27 июня 2024 года стало известно, что МВД Казахстана изучает возможность разрешить тонировку лобовых и передних стекол авто.