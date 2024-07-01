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Скейтбордист наехал на ребенка в Актау и лишился свободы

Скейтбордист сел в тюрьму после наезда на ребенка в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 17:44 Фото: pexels
В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело по факту наезда на ребенка, повлекшего последствия, сообщает Zakon.kz.

Подсудимого обвинили по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Судом установлено, что подсудимый 17 апреля 2024 года около дома №36 в 6-м микрорайоне на электрическом скейтборде, двигаясь по тротуару, совершил наезд на малолетнюю девочку. В результате ей был причинен тяжкий вред здоровью: перелом основания черепа и сотрясение головного мозга.

Подсудимый в суде вину признал полностью, просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Потерпевшая сторона настаивала на строгом наказании.

"Приговором суда подсудимый М. признан виновным по ст. 114 ч. 3 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев", – сообщила пресс-служба Актауского городского суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали о первом уголовном деле, заведенном в Казахстане после запрета на продажу вейпов. 

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