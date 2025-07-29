Суд Астаны лишил свободы экс-сотрудницу ЦОНа за махинации с ИИН иностранца
Суд установил, что 8 октября 2024 года казахстанка, будучи сотрудником ЦОН, умышленно внесла ложные сведения в информационную систему на основании документов, поданных неизвестным лицом от имени гражданина России.
"Впоследствии на выданный ИИН был открыт счет в банке, на который переведены 40 млн тенге, причинившие ущерб гражданину Т. и государству", – говорится в публикации.
Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оформлением ИИН, сроком на 2 года.
Подсудимая вину не признала, сторона защиты просила оправдать ее.
В итоге бывшую сотрудницу ЦОНа признали виновной, приговорив ее к 3 годам лишения свободы.
Женщину также на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с принятием заявки на формирование и корректировку ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Казахстане.
На основании закона об амнистии окончательный приговор составил 2 года в учреждении минимальной безопасности.
Приговор был оглашен с участием операторов ЦОН для профилактики и для недопущения впредь подобных уголовных правонарушений.
Приговор не вступил в законную силу.
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