Суд Астаны лишил свободы экс-сотрудницу ЦОНа за махинации с ИИН иностранца

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении бывшей сотруднице центра обслуживания населения (ЦОНа) по факту внесения заведомо ложной информации в информационную систему, повлекшего тяжкие последствия, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что 8 октября 2024 года казахстанка, будучи сотрудником ЦОН, умышленно внесла ложные сведения в информационную систему на основании документов, поданных неизвестным лицом от имени гражданина России.

"Впоследствии на выданный ИИН был открыт счет в банке, на который переведены 40 млн тенге, причинившие ущерб гражданину Т. и государству", – говорится в публикации.

Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оформлением ИИН, сроком на 2 года.

Подсудимая вину не признала, сторона защиты просила оправдать ее.

В итоге бывшую сотрудницу ЦОНа признали виновной, приговорив ее к 3 годам лишения свободы.

Женщину также на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с принятием заявки на формирование и корректировку ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Казахстане.

На основании закона об амнистии окончательный приговор составил 2 года в учреждении минимальной безопасности.

Приговор был оглашен с участием операторов ЦОН для профилактики и для недопущения впредь подобных уголовных правонарушений.

Приговор не вступил в законную силу.

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