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80-летний дедушка со спортплощадки впечатлил комментаторов

80-летний дедушка со спортплощадки впечатлил комментаторов, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 19:21 Фото: pxhere
Фотограф из Санкт-Петербурга Рафкат Шакиров отправился на спортивную площадку и встретил там непривычного для общественности спортсмена. А именно 80-летнего Владимира, который не уступал молодым людям в исполнении упражнений, сообщает Zakon.kz.

"Владимир, 80 лет, я в шоке!!! Многим молодым парням даст фору… Меня вдохновляют такие люди!" – говорится в описании к публикации за 30 июня 2024 года.

Также фотограф после съемки решил задать несколько вопросов мужчине.

Как оказалось, он занимается спортом давно. Также рассказал и о своей мечте.

"Мечтаю не стать обременением для своей семьи", – сказал Владимир.

А в заключении добавил, что молодому поколению необходимо быть людьми.

  • Мужчина красавчик! Даже язык не поворачивается его дедом назвать!
  • Просто шикарная жизненная позиция, форма и состояние здоровья в 80 лет – браво.
  • Шикарный дед! По глазам видно, что добрый…Ну а о физической форме вообще молчу, атлет…
  • Напоминает моего папочку. В свои 74 года, каждый день на спорте,110 подъем переворотов на турнике! Восхищаюсь такими людьми!
  • Многих "мужчин" и в 30 не беспокоит, что они являются обременением для своей семьи.
  • Дедушкой язык не поворачивается назвать, – пишут пользователи Сети.

В конце 2023 года дедушка с кнопочным телефоном растрогал казахстанцев. Подробнее можно прочитать тут.

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