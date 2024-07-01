80-летний дедушка со спортплощадки впечатлил комментаторов
Фото: pxhere
Фотограф из Санкт-Петербурга Рафкат Шакиров отправился на спортивную площадку и встретил там непривычного для общественности спортсмена. А именно 80-летнего Владимира, который не уступал молодым людям в исполнении упражнений, сообщает Zakon.kz.
"Владимир, 80 лет, я в шоке!!! Многим молодым парням даст фору… Меня вдохновляют такие люди!" – говорится в описании к публикации за 30 июня 2024 года.
Также фотограф после съемки решил задать несколько вопросов мужчине.
Как оказалось, он занимается спортом давно. Также рассказал и о своей мечте.
"Мечтаю не стать обременением для своей семьи", – сказал Владимир.
А в заключении добавил, что молодому поколению необходимо быть людьми.
- Мужчина красавчик! Даже язык не поворачивается его дедом назвать!
- Просто шикарная жизненная позиция, форма и состояние здоровья в 80 лет – браво.
- Шикарный дед! По глазам видно, что добрый…Ну а о физической форме вообще молчу, атлет…
- Напоминает моего папочку. В свои 74 года, каждый день на спорте,110 подъем переворотов на турнике! Восхищаюсь такими людьми!
- Многих "мужчин" и в 30 не беспокоит, что они являются обременением для своей семьи.
- Дедушкой язык не поворачивается назвать, – пишут пользователи Сети.
В конце 2023 года дедушка с кнопочным телефоном растрогал казахстанцев. Подробнее можно прочитать тут.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript