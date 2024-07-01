80-летний дедушка со спортплощадки впечатлил комментаторов

Фотограф из Санкт-Петербурга Рафкат Шакиров отправился на спортивную площадку и встретил там непривычного для общественности спортсмена. А именно 80-летнего Владимира, который не уступал молодым людям в исполнении упражнений, сообщает Zakon.kz.

"Владимир, 80 лет, я в шоке!!! Многим молодым парням даст фору… Меня вдохновляют такие люди!" – говорится в описании к публикации за 30 июня 2024 года.

Также фотограф после съемки решил задать несколько вопросов мужчине.

Как оказалось, он занимается спортом давно. Также рассказал и о своей мечте.

"Мечтаю не стать обременением для своей семьи", – сказал Владимир.

А в заключении добавил, что молодому поколению необходимо быть людьми.

Мужчина красавчик! Даже язык не поворачивается его дедом назвать!

Просто шикарная жизненная позиция, форма и состояние здоровья в 80 лет – браво.

Шикарный дед! По глазам видно, что добрый…Ну а о физической форме вообще молчу, атлет…

Напоминает моего папочку. В свои 74 года, каждый день на спорте,110 подъем переворотов на турнике! Восхищаюсь такими людьми!

Многих "мужчин" и в 30 не беспокоит, что они являются обременением для своей семьи.

Дедушкой язык не поворачивается назвать, – пишут пользователи Сети.

В конце 2023 года дедушка с кнопочным телефоном растрогал казахстанцев. Подробнее можно прочитать тут.