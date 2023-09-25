Иностранец "заминировал" самолет из Астаны в Санкт-Петербург и попал под стражу

Суд отправил под арест иностранца, который "заминировал" авиарейс Астана – Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП на транспорте аэропорта Астаны, мужчина 1987 года рождения заявил о наличии взрывного устройства на борту самолета, летевшего из столицы в российский Санкт-Петербург. Его задержали транспортные полицейские по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.





"В полицию от неизвестного поступило сообщение о том, что авиарейс сообщением Астана – Санкт-Петербург заминирован. Для проверки сообщения незамедлительно произвели осмотр борта. Каких-либо взрывных устройств не обнаружили", – рассказал начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.

Подозреваемым оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Идет досудебное расследование по ст. 273 УК РК. Иностранец дал признательные показания, его отправили под стражу.

В начале сентября сообщалось, что пассажир самолета "заминировал" аэропорт Астаны, потому что ему понравилась девушка.