Аким Алматинской области отметил Жаннура Енсебека за выдающиеся достижения

Жаннур Енсебек стал четвертым учеником в истории Алматинской области, достигшим максимального балла на ЕНТ – 140 баллов.

На шестой неделе Единого национального тестирования выпускник Алматинской области Жаннур Енсебек набрал наивысшие 140 баллов. Последний раз такой показатель был зарегистрирован в стране в 2021 году.

"Тест оказался не таким сложным", — отметил Жаннур. "Самое трудное было по истории Казахстана. Гуманитарные предметы всегда доставляли мне наибольшие трудности, но я готовился с 10-го класса в специализированном центре".



Фото: акимат Алматинской области

Молодой талант мечтает о карьере в сфере IT и планирует продолжить обучение в Университете имени Сулеймана Демиреля в Казахстане. Его успехи не остались незамеченными: аким Алматинской области Марат Султангазиев лично встретился с Жаннуром , вручил благодарственное письмо и денежный сертификат.

"Достигай больших высот, пусть все твои мечты сбудутся!", — пожелал аким области, выражая гордость за его достижения.





Фото: акимат Алматинской области

На встрече присутствовал известный математик Аскар Джумадильдаев, который выразил надежду, что Жаннур будет учиться у лучших ученых Казахстана.

Мать Жаннура, Жанар Аубакирова, работает учителем начальных классов в той же школе, где учился ее сын. "С детства он был внимательным, спокойным и сообразительным. Увлекается шахматами и рисованием. Мы предлагали ему стать архитектором, но он выбрал IT. Мы уважаем его выбор", — рассказала она.



Помимо Жаннура, еще четверо выпускников его школы были награждены "Алтын белгі". Этот талантливый молодой человек продолжает вдохновлять своими достижениями и выбором карьеры, демонстрируя яркий пример успеха и преданности своим убеждениям.

