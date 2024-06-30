Выпускника, набравшего на ЕНТ 140 баллов, поздравил лично министр

Абитуриента Жаннура Енсебека, который набрал на ЕНТ максимальный балл, поздравил лично министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве науки и высшего образования, глава ведомства поблагодарил родителей Жаннура и отдельно отметил роль его педагогов.





"То , что Жаннур набрал максимальный балл, – это результат трудолюбия, терпения и мотивации. При этом следует отметить поддержку, заботу и доверие родителей к ребенку. Также это благодаря профессионализму и преданности делу учителей. Пусть этот радостный момент станет началом новых свершений и побед в вашей жизни!" – сказал в своем выступлении Саясат Нурбек.

Выпускник окончил школу с отличием – на "Алтын белгі". Он сдавал ЕНТ по комбинации "Математика – Информатика" в городе Есик Алматинской области.