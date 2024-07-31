1 балл против 140-ка: встретились прославившиеся после ЕНТ казахстанцы

Состоялась встреча между двумя выпускниками из Алматинской области, набравшими 1 и 140 баллов на едином национальном тестировании (ЕНТ). Ерасыл Уалиев и Жаннур Енсебек рассказали об этом в своих социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Уалиев в Instagram-Stories 30 июля 2024 года рассказал, что прохожие узнали их и были шокированы, увидев его вместе с Енсебеком.

"Вот, мы встретились с Жаннуром. Недавно к нам подошли люди и сказали: "Набравшие 1 и 140 баллов сидят вместе". Они были в шоке", – отметил абитуриент, набравший 1 балл на ЕНТ.

Также Ерасыл поделился видеороликом, снятым с Жаннуром.

Фолловеры прозвали выпускников дуэтом года и пожелали им успеха:

"Дуэт года".

"Рада их встрече".

"Прекрасный контент".

"Две легенды встретились".

"Пусть успех будет вашим спутником в жизни".

"Вспомнил звук: "Наконец-то достойный противник".

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28 июня 2024 года сообщалось, на шестой неделе проведения ЕНТ максимальные 140 баллов набрал выпускник из Алматинской области Жаннур Енсебек. С этим достижением его лично поздравил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, который поблагодарил родителей и отдельно отметил роль педагогов.

А уже в июле стало известно, что другой выпускник из Алматинской области Ерасыл Уалиев шокировал своим результатом на ЕНТ, набрав всего 1 балл. Таким способом он хотел установить антирекорд, попасть в историю, стать популярным и доказать казахстанцам, что жизнь на этом не заканчивается.