Президенту доверяют более 77% казахстанцев – соцопрос

Казахстанский институт стратегических исследовании при президенте РК (КИСИ) с 11 мая по 22 июня 2024 года провел социологический опрос, сообщает Zakon.kz.

Число опрошенных – 8 000 человек. Это респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента.

"Согласно опросу общественного мнения, президенту страны доверяют 77,1% опрошенных респондентов. При этом, отмечая ряд закономерностей, можно выстроить среднестатистический портрет граждан, доверяющих главе государства", – рассказали 2 июля в КИСИ.

Во-первых, больше доверяет президенту молодое поколение (81,9%).

Во-вторых, чем выше уровень образования респондентов, тем больше доверия они испытывают к главе государства.

В-третьих, обращает внимание, что уровень доверия к главе государства практически одинаков как среди сельчан (79,6%), так и у горожан (75,4%), как среди женщин (79%), так и мужчин (74,9%).

В-четвертых, президенту больше доверяют занятые в образовании, промышленности, сфере услуг, транспорте и сельском хозяйстве страны.

"Добавим, что в мире наблюдается общий тренд снижения общественного доверия к политическим институтам. Геополитические изменения на Ближнем Востоке и Восточной Европе, пандемия, повышение стоимости жизни вследствие инфляции и экономического кризиса, охватившего многие страны, все это объясняет причины падения доверия к политическим институтам. В этом плане Казахстан выгодно отличается от большинства стран", – сообщили в институте.

Там отмечают, что поэтапная политическая модернизация государства, законы направленные на развитие многопартийности, выборности местных и районных акимов, реализация формулы "Слышащего государства" – все это осуществление на практике президентской концепции Справедливого Казахстана.

"Таким образом, результаты социологических исследований показывают, что реформы Касым-Жомарта Токаева, направленные на построение открытого и справедливого общества, с целью роста благополучия сограждан – в конечном итоге стали основой доверия казахстанцев к главе государства", – резюмировали в КИСИ.

В мае 2024 года стали известны результаты исследования "Общественное доверие в Казахстане", которое тоже показало, что большинство казахстанцев доверяют президенту.