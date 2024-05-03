Доверяют Токаеву, не верят мессенджерам, боятся инфляции: итоги исследования о доверии в Казахстане

Оказывается, большинство казахстанцев больше всего боится роста цен и меньше всего доверяет мессенджерам. Об этом говорится в исследовании "Общественное доверие в Казахстане" от AlmaU. О том, что еще любят и не любят граждане страны, рассказывает Zakon.kz.

Исследование строилось по образцу Edelman Trust Barometer. Проект Ричарда Эдельмана зародился в 2001 году. Замер доверия в обществе обнажает скрытый потенциал и риски для деловой активности, социальных противоречий, стабильности власти и развития демократии. В 2023 году в исследовании участвовало 28 стран, однако Казахстан не входит в число участников проекта, который инициативно проводится с 2021 года. Это третья волна проекта.

Для начала отметим, что в РК сегодня наблюдается высокий рост доверия правительству. Социологи считают, что это кредит доверия государству и проводимым реформам после турбулентности начала 2022 года. Вместе с тем бизнес утрачивает сравнительное лидерство. Существенное падение доверия бизнесу в 2023 году связано с громкими коррупционными делами в крупных компаниях.

Фото: almau

Из представителей власти уверенным доверием обладают президент и Вооруженные силы. На третьем месте – правительство РК. Наименьшее доверие оказано местной и региональной власти, политическим партиям и акимам.

Фото: almau

В целом, казахстанцы демонстрируют невысокое доверие правительствам других стран, но есть тренд на его увеличение. Турция в топе благодаря культурной близости и роли международного медиатора. Показатели правительств стран Европы несколько выросли с 2022 года, но стали сильнее отставать от лидеров – Турции и КНР. Изменение отношения к КНР резонно из-за обширных торговых контактов, распространения доверия промышленным товарам (особенно – автомобилям) из Китая. Доверие к США испытывает спад, однако позитивнее всех оценивает власти этой страны молодежь Казахстана.

Фото: almau

В 2023 году инициативный замер показал преимущественное доверие Организации тюркских государств. Респонденты 18-35 лет относятся к НАТО и Организации тюркских государств позитивнее остальных возрастных когорт. Наиболее настороженно к таким институтам, как НАТО, ЕАЭС и ШОС, относятся в западных регионах Казахстана.

Фото: almau

За прошедший год отмечается положительная динамика в доверии всем группам. Наиболее важны сильные связи с семьей, друзьями и соседями.

При этом есть значительный рост показателей доверия на "дальнем радиусе" – вплоть до налаживания более доверительного представления о самых "инаковых группах" – лиц другой национальности, веры, гражданства. Это лежит в русле общей политики консолидации в РК, отмечают авторы исследования.

Фото: almau

В целом, за 2023 год в РК вырос авторитет традиционных медиаканалов. Возможная причина – активизация государства в диалоге с гражданами. Несколько падает доверие к социальным медиа, и есть настороженность к мессенджерам.

Фото: almau

Стратегия "Жаңа Қазақстан" встречает позитивное, доверительное отношение. Можно говорить о ее общественном влиянии. Конкретные мероприятия в рамках действий по консолидации общества оцениваются по большей части так же положительно. При этом есть значительная доля не определившихся в своем отношении к конкретным мероприятиям в рамках концепции "Жаңа Қазақстан". Это может свидетельствовать о недостаточной повседневной известности этих начинаний, полагают социологи.

Фото: almau

Наконец, такой важный пункт, как страхи казахстанцев. Наиболее критично беспокойство респондентов по вопросам личного благополучия: ценовая инфляция, здоровье, нестабильное материальное положение, низкий доход, опасение потери работы.

Фото: almau

В целом же, более половины казахстанцев верят в позитивные экономические перспективы для себя и своих близких (59%). На фоне других стран оценки, и особенно динамика Казахстана, значительно оптимистичнее.