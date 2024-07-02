Полицейские обратились к казахстанцам, планирующим отдых за границей

В МВД Казахстана предупредили граждан о возможности столкнуться с лжетурагентствами, сообщает Zakon.kz.

С наступлением летнего сезона растет количество желающих выехать на отдых за границу. И многие прибегают к услугам турагентств.

"Однако часто встречаются недобросовестные или лжетурагентства, которые, злоупотребляя доверием граждан, незаконно присваивают их деньги, не предоставляя клиентам оговоренные услуги. К примеру, в июне текущего года в отдел полиции Актобе обратилась жительница города с заявлением о том, что ее обманули в туристическом агентстве", – сообщили в полиции.

Во время расследования установили, что в мае 2024 года директор одного из туристических агентств города под предлогом продажи авиабилетов завладел деньгами в сумме свыше 250 тыс. тенге, принадлежащими потерпевшей. Сейчас по факту мошенничества проводится досудебное расследование.

"В ходе следствия выяснилось, что директор данного турагентства таким образом обманул еще нескольких жителей области", – добавили в МВД.

В связи с этим полиция призывает граждан, планирующих путешествие за границу, быть бдительными при выборе туристических агентств, не перечислять предоплаты, внимательно изучить договор, требовать от агентств все необходимые документы и предварительно проверять их.

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