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Миннауки предупреждает казахстанцев о новой волне мошенничества

Миннауки предупреждает казахстанцев о новой волне мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 18:22 Фото: freepik
Министерство науки и высшего образования Казахстана предупредило граждан о фактах мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Предупреждение 5 июня 2024 года разослала пресс-служба министерства.

"Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан предупреждает граждан о мошеннических действиях группы лиц, которые через WhatsApp и Telegram создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени сотрудников и руководства Министерства науки и высшего образования, а также рассылают недостоверную информацию. В этой связи Министерство науки и высшего образования призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", – говорится в сообщении.

В случае получения подобных звонков Миннауки просит граждан "незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы".

Миннауки предупреждает казахстанцев о новой волне мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 18:22

Фото: Telegram/gylym_jogary_bilim

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Предприимчивые злоумышленники не останавливаются и продолжают придумывать новые схемы, используют имена чиновников. К примеру, ранее мошенники рассылали сообщения от имени начальника Департамента полиции (ДП) Алматы. Подробнее об этом здесь.

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