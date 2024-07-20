В Алматинском зоопарке показали, как спасается от жары белая медведица Пурга

Представители Алматинского зоопарка передали пламенный привет от белой медведицы Пурги и показали на видео, как она наслаждается купанием в бассейне в прохладной воде, сообщает Zakon.kz.

Кадры с Пургой опубликовали 19 июля 2024 года на странице зоопарка в Instagram.

"Пламенный привет от нашей Пурги", – так подписали видео в зоопарке.

Пурга прибыла в Казахстан в 2023 году из Московского зоопарка по программе ЕАЗА (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) по сохранению популяции белых медведей.

Алматинцы до сих пор помнят белого медведя Алькора, который прожил в нашем зоопарке больше 32 лет и умер от старости.

Ранее зоопарк Алматы показал спасающегося от жары под душем слона.