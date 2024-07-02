Сотни мопедов нарушителей: в Алматы показали переполненную штрафстоянку

Кадры со штрафстоянки, которая заполнена транспортными средствами нарушителей, показала Zakon.kz пресс-служба полиции Алматы.

В Алматы проводится третий этап общереспубликанского ОПМ "Правопорядок", направленного в том числе и на предупреждение, снижение дорожно-транспортных происшествий, тяжести их последствий, пресечение и выявление фактов нарушений ПДД.



Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, с начала года в Алматы с участием самокатов и мопедов произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек травмированы, семеро погибли. При этом в 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети.



В этой связи активизирована профилактическая работа, усилен контроль за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения среди его участников.

"В минувшие выходные на дорогах города выявлено порядка 2 тыс. правонарушений, львиную долю из них допустили пользователи электросамокатов и мопедов. В целом, с начала локальной отработки по выявлению правонарушений в части эксплуатации самокатов и мопедов, стартовавшей 1 июня, к административной ответственности привлечены 4,8 тыс. мопедов и 5,2 тыс. самокатчиков, – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

В полиции добавили, что особое внимание уделено эксплуатации двухколесного транспорта несовершеннолетними. Порядка 100 родителей привлечены к ответственности за допуск своих детей к управлению самокатами и мопедами, что в целом противоречит закону и нормам безопасности.





По словам спикера, в результате масштабных рейдовых мероприятий на специализированную штрафную стоянку водворены более тысячи мопедов, а также 3,6 тыс. автомобилей.

"Принимаемые Министерством внутренних дел меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов: установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты, перевозке пассажиров. Однако трагедии продолжаются. Статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу. Пользователи самокатов – одна из уязвимых категорий участников дорожного движения", – резюмировал Шумаев.

Ранее стало известно, что в Алматы сотрудниками строевых подразделений алматинской полиции проводится масштабная отработка. Она направлена прежде всего на разъяснение требований законодательства в части эксплуатации мопедов и самокатов.