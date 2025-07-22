Без прав и страховки, с телефоном в руках: портрет нарушителя на мопеде в Алматы

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы поделились результатами проверок, как водители мопедов и электросамокатов соблюдают правила дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно отчету страж порядка, с начала отработки выявлено 637 административных правонарушений.

Среди наиболее грубых:

управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (5 случаев);

отсутствие государственных номерных знаков (12);

езда без страхового полиса (46);

управление с подложными номерами (1);

отсутствие права управления (35);

вождение лицами, лишенными водительских прав (4);

отсутствие техосмотра (47);

нарушение правил проезда пешеходных переходов (8);

использование телефона за рулем (12).

В итоге, на специализированную штрафстоянку был водворен 131 мопед.

Также зарегистрировано 5 ДТП с участием водителей мопедов, в результате которых пострадали 3 человека.

"Мы призываем всех водителей мопедов, электросамокатов и иных альтернативных транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. От вашей ответственности зависит безопасность на дорогах". Начальник управления местной полицейской службы Серик Шумаев

Ранее мы сообщали, что в Алматы серийный похититель мопедов протащил по асфальту полицейского, пытавшегося его остановить. Злоумышленника остановило лишь столкновение с машиной.