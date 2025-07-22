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Общество

Без прав и страховки, с телефоном в руках: портрет нарушителя на мопеде в Алматы

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 12:05 Фото: unsplash
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы поделились результатами проверок, как водители мопедов и электросамокатов соблюдают правила дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно отчету страж порядка, с начала отработки выявлено 637 административных правонарушений.

Среди наиболее грубых:

  • управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (5 случаев);
  • отсутствие государственных номерных знаков (12);
  • езда без страхового полиса (46);
  • управление с подложными номерами (1);
  • отсутствие права управления (35);
  • вождение лицами, лишенными водительских прав (4);
  • отсутствие техосмотра (47);
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов (8);
  • использование телефона за рулем (12).

В итоге, на специализированную штрафстоянку был водворен 131 мопед.

Также зарегистрировано 5 ДТП с участием водителей мопедов, в результате которых пострадали 3 человека.

"Мы призываем всех водителей мопедов, электросамокатов и иных альтернативных транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. От вашей ответственности зависит безопасность на дорогах".Начальник управления местной полицейской службы Серик Шумаев

Ранее мы сообщали, что в Алматы серийный похититель мопедов протащил по асфальту полицейского, пытавшегося его остановить. Злоумышленника остановило лишь столкновение с машиной.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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