Без прав и страховки, с телефоном в руках: портрет нарушителя на мопеде в Алматы
Фото: unsplash
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы поделились результатами проверок, как водители мопедов и электросамокатов соблюдают правила дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.
Так, согласно отчету страж порядка, с начала отработки выявлено 637 административных правонарушений.
Среди наиболее грубых:
- управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (5 случаев);
- отсутствие государственных номерных знаков (12);
- езда без страхового полиса (46);
- управление с подложными номерами (1);
- отсутствие права управления (35);
- вождение лицами, лишенными водительских прав (4);
- отсутствие техосмотра (47);
- нарушение правил проезда пешеходных переходов (8);
- использование телефона за рулем (12).
В итоге, на специализированную штрафстоянку был водворен 131 мопед.
Также зарегистрировано 5 ДТП с участием водителей мопедов, в результате которых пострадали 3 человека.
"Мы призываем всех водителей мопедов, электросамокатов и иных альтернативных транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. От вашей ответственности зависит безопасность на дорогах".Начальник управления местной полицейской службы Серик Шумаев
Ранее мы сообщали, что в Алматы серийный похититель мопедов протащил по асфальту полицейского, пытавшегося его остановить. Злоумышленника остановило лишь столкновение с машиной.
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