Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В 12 областях Казахстана на среду объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 20:02 Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана на 3 июля, сообщает Zakon.kz.

Днем на севере, в центре Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, в центре области, порывы 15-20 м/с. В Караганде гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Улытауской области гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Но Жетысуской области ветер западный на востоке, в центре, горных районах области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге Абайской области временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области  гроза, днем гроза, на востоке, юге, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области, днем на севере, востоке области  временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере Павлодарской области сильный дождь, на севере, западе, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области туман.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, северный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ночью гроза. Ветер северо-западный, северный, 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке Атырауской области гроза. Днем по области сохраняется сильная жара +35+38. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара до +36.

Днем на западе Западно-Казахстанской области гроза. Днем сохраняется сильная жара +35+37. На севере области и в Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Акмолинской области сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами гроза. Ветер северо-западный, северный утром и днем, порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, востоке, юге Костанайской области гроза, град. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер северо-западный, северный днем на востоке, юге области, порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и жару прогнозируют в Казахстане.

Читайте также

Осмотр багажа, проверка чемоданов, проверка вещей, сумок в аэропорту, интроскоп, прилет, вылет из аэропорта, люди в аэропорту, табло в аэропорту
Колл-центры по статусам авиарейсов запустили в Казахстане
масштабы штрафстоянки мопедов в Алматы
Сотни мопедов нарушителей: в Алматы показали переполненную штрафстоянку
Самолет
Причину задержки авиарейсов в Казахстане назвал Скляр
Елена Беляева
Казгидромет Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
На каких дорогах ограничат движение во время ШОС в Астане
На каких дорогах ограничат движение во время саммита ШОС в Астане
Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое
Жена Кайрата Нуртаса с детьми уехала в Боровое
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: