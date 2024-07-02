В 12 областях Казахстана на среду объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана на 3 июля, сообщает Zakon.kz.

Днем на севере, в центре Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, в центре области, порывы 15-20 м/с. В Караганде гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Улытауской области гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Но Жетысуской области ветер западный на востоке, в центре, горных районах области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на востоке, юге Абайской области временами сильный дождь. Ночью на востоке, юге области гроза, днем гроза, на востоке, юге, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области, днем на севере, востоке области временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Утром и днем на севере Павлодарской области сильный дождь, на севере, западе, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на севере Актюбинской области туман.



На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, северный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ночью гроза. Ветер северо-западный, северный, 15-20 м/с.



Днем на юге, востоке Атырауской области гроза. Днем по области сохраняется сильная жара +35+38. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара до +36.



Днем на западе Западно-Казахстанской области гроза. Днем сохраняется сильная жара +35+37. На севере области и в Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Акмолинской области сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами гроза. Ветер северо-западный, северный утром и днем, порывы 15-18 м/с.



Днем на западе, востоке, юге Костанайской области гроза, град. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер северо-западный, северный днем на востоке, юге области, порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и жару прогнозируют в Казахстане.

