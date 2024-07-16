В Астане и 17 областях Казахстана на среду объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 17 областях Казахстана на 17 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане временами ожидается гроза.

На западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Ветер южный, северо-восточный на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью сильный дождь. Гроза.



Ночью на севере, востоке Мангистауской области гроза. По области и в Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Абайской области сильный дождь. Ночью в центре области гроза. Днем гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.



Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области сильный дождь. Ночью на севере, юге области гроза. Днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный на севере, востоке области, 15-20, днем порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.



На севере, востоке Западно-Казахстанской области гроза. На юго-западе, юге, севере, востоке области, в Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Улытауской области сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, в центре, днем на большей части области гроза. Ветер северный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане временами гроза.



На востоке, юге Костанайской области гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, в центре Павлодарской области сильный дождь. Ночью на западе, юге области гроза, днем гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, днем на севере, западе области 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем гроза.



На севере, юге, в центре Карагандинской области временами сильный дождь, днем град, шквал. Ночью на севере, юге, в центре, днем на большей части области гроза. Ветер южный, юго-западный днем на юге области, порывы 15-20 м/с. В Караганде временами гроза.



Ночью на севере Кызылординской области, днем в центре, на севере, востоке области гроза, шквал. Ветер северо-западный днем в центре области, 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Актюбинской области ночью на севере, востоке, юге, днем на востоке, юге области гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.



На севере, в центре, горных районах Жетысуской области гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Талдыкоргане гроза.



Днем Атырауской области сохраняется сильная жара до +36. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара до +35 и высокая пожарная опасность.



Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в горных районах области, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Северо-Казахстанской области сильный дождь. На севере, востоке, юге области гроза, шквал, днем град. Ветер северо-восточный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.



На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами гроза, днем град. Ветер западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Алматы временами гроза. Ветер западный при грозе, порывы 15 м/с. В Конаеве ветер западный, временами порывы 18 м/с.

Ранее сообщалось, что из-за проливного дождя в аэропорту Алматы частично забилась система ливневой канализации со стороны перрона.