Сильные дожди и жару прогнозируют в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова
О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 3 июля 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу, погода без осадков прогнозируется лишь на юге, юго-западе страны.
"На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон, с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, востоке, в центре страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туман. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется сильная жара".РГП "Казгидромет"
По данным синоптиков, сохранится:
- высокая пожарная опасность – в Алматинской, на юге, востоке, в центре Павлодарской, на востоке, в центре Улытауской, на северо-западе, в центре Абайской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на севере Западно-Казахстанской областей;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях, Жетысуской, Улытауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской и Абайской, на западе, на юго-востоке Атырауской, на западе Мангистауской, на юге, западе Карагандинской областей.
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