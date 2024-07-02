Сильные дожди и жару прогнозируют в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова

О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 3 июля 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

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