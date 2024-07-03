Казахстанцам ответили на слухи о зараженных пирожках с мясом из Кыргызстана

Любители пересылать сообщения различного рода в Казнете на этот раз выбрали тему о ввозе в Казахстан зараженного бешенством мяса из Кыргызстана. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства отреагировали на эту информацию, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Stopfake.kz, в WhatsApp гуляет аудиосообщение, автор которого утверждает, что в Казахстан завезли мясо зараженного бешенством скота из Кыргызстана. Якобы его уже используют в кулинарии в качестве начинки для пирожков.

Но специалисты уверяют, что это старый фейк. Его уже распространяли в 2021 году.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства обратились на этом фоне с заявлением.

"Ввоз сельскохозяйственных животных, а также говядины, баранины и свинины с территории Кыргызстана, не осуществляется в связи с действующим ограничением, введенным 19 октября 2011 года по ящуру сельскохозяйственных животных. Если подтвердится попытка контрабандного провоза мяса, будут приняты меры по усилению контроля на границе". Пресс-служба МЧС РК

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в Жамбылской области, на границе с Кыргызстаном, функционируют четыре ветеринарно-контрольных поста: Карасу, Кордай, Сыпатай Батыр и Айша-Биби, где ветеринарные инспектора проводят документарный, физический и лабораторный контроль при ввозе, вывозе и транзите подконтрольных товаров.

Ранее стало известно, что в Казахстане разоблачили фейковый благотворительный фонд.

Также 2 июня сообщалось, что зараженную черешню хотели провезти из Кыргызстана в Россию через Казахстан. Общий объем зараженной продукции составил свыше 39 тонн.