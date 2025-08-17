СМИ Туркменистана сообщили о зараженном мясе из РК: что ответили в МСХ Казахстана

Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана 17 августа заявил, что сведения о поставках в Туркменистан партий мяса из Акмолинской области, в которых якобы был обнаружен бруцеллез, не соответствуют действительности, сообщает Zakon.kz.

Ранее издание "Хроники Туркменистана" сообщило, что в конце июня в республику поступили две партии замороженного мяса из Казахстана. По данным издания, в первой половине июля лаборатории выявили в продукции следы бруцеллеза. Сообщалось также, что часть этого мяса была направлена в детские учреждения и детдома, а остальное реализовано через торговые сети.

В публикации утверждалось, что Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана приняло меры по уничтожению зараженного продукта и проверило инфекционные отделения в ряде регионов.

Казахстанская сторона опровергла эту информацию, подчеркнув, что в 2025 году поставок мяса из Казахстана в Туркменистан не было.





"Призываем СМИ использовать при подготовке материалов исключительно официальные данные уполномоченных государственных органов", – говорится в заявлении комитета.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю, с 5 по 12 августа, мясо кур – бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью – в среднем подорожало на 1,9%.

