"Казахфильм" и ЖК "Столичный" готовы передать фонтаны в собственность Алматы

Владельцы двух частных фонтанов готовы передать их в коммунальную собственность Алматы. Об этом стало известно 3 июля 2024 года из заявления городского акимата, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день в порядок приведены 60 фонтанов из 66, находящихся на балансе коммунальной собственности, остальные 6 находятся на реконструкции.



Кроме того, ведутся работы по содержанию современных пешеходных фонтанов, 13 из которых входят в коммунальную собственность города.

"Активно обсуждаются вопросы о необходимости регулярного технического обслуживания и содержания частных фонтанов в надлежащем состоянии. Особое внимание уделяется возможности передачи частных фонтанов в коммунальную собственность. Это позволит обеспечить их устойчивое функционирование и улучшение городской среды в целом". Представитель ТОО "Eco Almaty" Джанибек Кенжалиев

Зачастую фонтаны, уточняют специалисты, расположенные на частных территориях, находятся в неудовлетворительном, заброшенном состоянии, не функционируют или требуют капитального ремонта в связи с отсутствием финансовых средств у собственников.

По результатам проведенной разъяснительной работы владельцы двух частных фонтанов – АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова" и ЖК "Столичный" – уже выразили готовность передать свои объекты в коммунальную собственность.

В заключении сказано, что всего в Алматы имеется 150 фонтанов, из них 66 коммунальных и 84, расположенных на частной территории.

12 июня 2024 года стало известно, что за самовольную реконструкцию фонтана на собственника гостиницы "Казахстан" подан иск в суд. Как оказалось, строительно-монтажные работы проводились без разрешительных документов.