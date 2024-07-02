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Грозы и дожди не торопятся уходить: погода в Алматы и Астане на три дня

Грозы и дожди не уходят: погода в Алматы и Астане на 3 дня, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 16:59 Фото: unsplash
Жителей Астаны и Алматы по-прежнему ждет непогода. Кратковременные дожди с грозами: таков прогноз погоды на 3, 4 и 5 июля 2024 года. Вместе с тем, как отмечают специалисты РГП "Казгидромет", жители Шымкента в полной мере могут наслаждаться летом без осадков, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 3 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 тепла.
  • 4 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью 11-13, днем 22-24 тепла.
  • 5 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 11-13, днем 23-25 тепла.

Алматы

  • 3 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 27-29 тепла.
  • 4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветра не ожидается. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.
  • 5 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 28-30 тепла.

Шымкент

  • 3 июля: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.
  • 4-5 июля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 тепла.

Ранее синоптики уже рассказывали о погоде в Казахстане на первые дни июля. По их информации, по стране пройдут сильные дожди, а температура продолжит подниматься. Подробнее с прогнозом погоды по стране на 2-4 июля можно ознакомиться по ссылке.

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