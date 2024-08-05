Ливни и жара до +45 градусов ожидают казахстанцев

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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 6, 7 и 8 августа 2024 года. По данным специалистов, на севере Казахстана пройдут сильные дожди. На юге изменений не ожидается – очень жарко, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в ближайшие трое суток большая часть территории страны будет находиться под влиянием циклона. Пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. "6-8 августа на западе и северо-западе, 7-8 августа на севере страны временами ожидается сильный дождь. По Казахстану прогнозируют усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет" На юге страны все по-прежнему. "В дневное время прогнозируется очень сильная жара +38+45°С. На остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Ранее сообщалось, что в Алматы и 15 областях Казахстана на 5 августа объявлено штормовое предупреждение. Подробнее читайте тут. Читайте также Бесплатное и льготное питание школьникам: как будет работать новая система Казахстанское молоко превратится в мороженое в Саудовской Аравии Что делать казахстанцам, получившим гранты

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