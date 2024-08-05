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Ливни и жара до +45 градусов ожидают казахстанцев

Ливни и жара до +45 градусов ожидают казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 10:46 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 6, 7 и 8 августа 2024 года. По данным специалистов, на севере Казахстана пройдут сильные дожди. На юге изменений не ожидается – очень жарко, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что в ближайшие трое суток большая часть территории страны будет находиться под влиянием циклона.

Пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

"6-8 августа на западе и северо-западе, 7-8 августа на севере страны временами ожидается сильный дождь. По Казахстану прогнозируют усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На юге страны все по-прежнему.

"В дневное время прогнозируется очень сильная жара +38+45°С. На остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Алматы и 15 областях Казахстана на 5 августа объявлено штормовое предупреждение. Подробнее читайте тут.

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