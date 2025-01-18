#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Общество

В Костанайской области нашли самое непьющее село

В Костанайской области нашли самое непьющее село, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 06:20 Фото: pixabay
В селе Коктал Аулиекольского района Костанайской области произошло историческое событие. Его жители единогласно объявили свое село "Территорией без алкоголя", сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, в сельском клубе собрались активисты: педагоги, аксакалы, медицинские работники, фермеры и представители духовенства. Эта идея нашла поддержку у всех слоев населения.

Сельский аксакал А. Амиржанов подчеркнул, что за последние три года в Коктале не зарегистрировано ни одного правонарушения. Он выразил уверенность, что программа без алкоголя поможет сохранить эту положительную динамику.

Коктал может стать примером для других поселений: здесь, регулярно проходят спортивные мероприятия, лекции о здоровом образе жизни и культурные вечера, способствующие сплочению общины. Жители сами следят за соблюдением инициативы, что укрепляет чувство ответственности каждого за общее будущее.

Ранее стало известно, где и когда чаще всего хулиганят жители Алматы.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Цены на газ повысятся в Мангистауской области
Общество
07:10, Сегодня
Цены на газ повысятся в Мангистауской области
49 человек пропали за год в Западно-Казахстанской области
Общество
05:59, Сегодня
49 человек пропали за год в Западно-Казахстанской области
В Алматы закрасили мурал "Котенок Гав": названа причина
Общество
18:14, 17 января 2025
В Алматы закрасили мурал "Котенок Гав": названа причина
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: