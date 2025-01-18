В Костанайской области нашли самое непьющее село

В селе Коктал Аулиекольского района Костанайской области произошло историческое событие. Его жители единогласно объявили свое село "Территорией без алкоголя", сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, в сельском клубе собрались активисты: педагоги, аксакалы, медицинские работники, фермеры и представители духовенства. Эта идея нашла поддержку у всех слоев населения.

Сельский аксакал А. Амиржанов подчеркнул, что за последние три года в Коктале не зарегистрировано ни одного правонарушения. Он выразил уверенность, что программа без алкоголя поможет сохранить эту положительную динамику.

Коктал может стать примером для других поселений: здесь, регулярно проходят спортивные мероприятия, лекции о здоровом образе жизни и культурные вечера, способствующие сплочению общины. Жители сами следят за соблюдением инициативы, что укрепляет чувство ответственности каждого за общее будущее.

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