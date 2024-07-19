Маслихат Алматы утвердил новый тариф на проезд: теперь 120 тенге

19 июля 2024 года маслихат Алматы согласовал новый тариф на проезд в общественном транспорте города в 120 тенге. Глава Управления городской мобильности Сагындык Телибаев отметил, что повышение связано с ростом цен на запчасти и расходные материалы, сообщает Zakon.kz.

Телибаев подчеркнул, что, несмотря на то, что в августе 2023 года тариф за проезд был впервые за 11 лет поднят до 100 тенге, ежедневные поступления от оплаты проезда не покрывают всех затрат перевозчиков, таких как ремонт автобусов, закуп запасных частей и расходных материалов.



"Ежегодно фиксируется рост цен на автобусы, запасные части и иные неотложные расходы. Невозможность своевременного закупа запасных частей негативно влияет на качество пассажирских перевозок. Это приводит к справедливым нареканиям среди горожан. Акимат и частные перевозчики вынуждены выделять колоссальные средства для регулярного обновления подвижного состава и качественное содержание действующего автопарка". Сагындык Телибаев

Необходимо подчеркнуть, что тариф после процедуры согласования маслихатом утверждается постановлением акимата города.

О сроках будет сообщено дополнительно.



Стоит отметить, что на сегодня в Алматы работают 22 частных и один коммунальный автобусный парк. Ежедневно на линии курсируют порядка 2,3 тыс. автобусов и 184 троллейбуса. Количество поездок в общественном транспорте превысило 1,5 млн человек в день.

О том, что в Алматы могут повысить стоимость проезда на общественном транспорте и отменить оплату наличными стало известно еще 1 июля 2024 года.