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Дроны следят за водителями на трассах Казахстана

Дроны используют на трассах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 12:11 Фото: pexels
Полицейские в Жамбылской области применяют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за дорожным движением на трассах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 6 июня в пресс-службе ДП региона, дроны используют на наиболее аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

С помощью беспилотников выявляют нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечение дорожной разметки. И в целом таким образом патрульные полицейские следят за ситуацией на дорогах.

Ранее мы рассказывали о том, какие нарушения фиксируют камеры ZEREK-2, установленные на трассах Казахстана.

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