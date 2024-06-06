Дроны следят за водителями на трассах Казахстана

Полицейские в Жамбылской области применяют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за дорожным движением на трассах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 6 июня в пресс-службе ДП региона, дроны используют на наиболее аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

С помощью беспилотников выявляют нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечение дорожной разметки. И в целом таким образом патрульные полицейские следят за ситуацией на дорогах.

Ранее мы рассказывали о том, какие нарушения фиксируют камеры ZEREK-2, установленные на трассах Казахстана.