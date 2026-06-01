#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Каждый третий житель Казахстана – ребенок: новые данные ко Дню защиты детей

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 10:51 Фото: pexels
Сегодня, 1 июня 2026 года, в пресс-службе Бюро национальной статистики (БНС) предоставили обновленные данные по количеству детей, проживающих в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Такой статистикой в бюро решили поделиться в связи с празднованием Международного дня защиты детей.

"На начало 2026 года в Казахстане проживает 6,9 млн детей в возрасте 0-17 лет, что составляет 33,6% от общей численности населения республики. В городской местности проживает 62,3%, в сельской – 37,7%. Доля мальчиков составляет – 51,4%, девочек – 48,6%".Пресс-служба БНС

Уточняется, что наибольшее количество детей наблюдается в трех регионах республики:

  • в Туркестанской области – 910,4 тыс. (13,2%),
  • в Алматы – 688,9 тыс. (10%),
  • в Алматинской области – 572,3 тыс. (8,3%).
"За последние 5 лет численность детей увеличилась на 4,4%".Пресс-служба БНС

В бюро поздравили всех с праздником, пожелали детям счастливого детства и крепкого здоровья.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 10:51
В Казахстане зафиксирован рекорд по числу школьников за последние 25 лет

Ранее с Международным днем защиты детей поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев. А резиденция президента открыла двери для школьников со всего Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Пожилые люди, пожилой человек, пожилая, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
12:40, 10 апреля 2026
Названы регионы Казахстана, лидирующие по старению населения
Казахстанцев стало больше: опубликованы новые данные о численности населения
18:04, 03 июня 2024
Казахстанцев стало больше: опубликованы новые данные о численности населения
Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, люди с флагом, государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан
14:33, 02 февраля 2026
Названа официальная численность населения Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мясникова выиграла с &quot;Динамо&quot; в ЧРФ
10:27, Сегодня
ЖФК "Динамо" с казахстанкой Мясниковой в составе обыграло "Енисей" в чемпионате РФ
Возвращение Беларуси на ЧМ: как решение ИИХФ повлияет на Казахстан
10:04, Сегодня
Возвращение Беларуси на ЧМ: как решение ИИХФ повлияет на Казахстан и остальные страны
Юккола не принял участие в матче против Германии
09:41, Сегодня
Легионер "Кайрата" Юккола не появился на поле в составе сборной Финляндии в матче с Германией
Стали известны сроки всех чемпионатов мира по хоккею с участием сборных Казахстана
09:19, Сегодня
Стали известны сроки всех чемпионатов мира по хоккею с участием сборных Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: