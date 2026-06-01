Каждый третий житель Казахстана – ребенок: новые данные ко Дню защиты детей

Сегодня, 1 июня 2026 года, в пресс-службе Бюро национальной статистики (БНС) предоставили обновленные данные по количеству детей, проживающих в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Такой статистикой в бюро решили поделиться в связи с празднованием Международного дня защиты детей.

"На начало 2026 года в Казахстане проживает 6,9 млн детей в возрасте 0-17 лет, что составляет 33,6% от общей численности населения республики. В городской местности проживает 62,3%, в сельской – 37,7%. Доля мальчиков составляет – 51,4%, девочек – 48,6%". Пресс-служба БНС

Уточняется, что наибольшее количество детей наблюдается в трех регионах республики:

в Туркестанской области – 910,4 тыс. (13,2%),

в Алматы – 688,9 тыс. (10%),

в Алматинской области – 572,3 тыс. (8,3%).

"За последние 5 лет численность детей увеличилась на 4,4%". Пресс-служба БНС

Ранее с Международным днем защиты детей поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев. А резиденция президента открыла двери для школьников со всего Казахстана.