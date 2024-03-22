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Сколько человек с именем Наурыз живет в Казахстане

Сколько человек живет в Казахстане с именем Наурыз , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 22:15 Фото: Zakon.kz
В Казахстане живут 1472 человека с именем Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 марта написал Telegram-канал Первого кредитного бюро Datahub со ссылкой на Бюро национальной статистики. 

"В эти весенние дни страна отмечает Наурыз, один из главных праздников года. А у некоторых казахстанцев Наурыз – буквально каждый день, в их собственных документах. По данным БНС АСПиР РК, в Казахстане живут 1472 человека с именем Наурыз, семеро – с именем Наурыза, а также еще немало людей с производными именами", – говорится в сообщении.

В стране живут:

  • 3206 Наурызбеков
  • 2940 Наурызбаев
  • 272 Наурызхана
  • 241 Наурызгүл (включая варианты написания)
  • 51 Наурызжана
  • 1 Наурыз-Мейрама

1 марта 2024 года сообщалось, что казахстанцев стало больше. Как следует из отчета статистиков, на 1 января в Казахстане проживало 20 033 546 человек. За месяц количество казахстанцев возросло на 20 119 человек. И теперь на 1 февраля 2024 года в стране насчитывается 20 053 665 казахстанцев.

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