Сколько человек с именем Наурыз живет в Казахстане

В Казахстане живут 1472 человека с именем Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 марта написал Telegram-канал Первого кредитного бюро Datahub со ссылкой на Бюро национальной статистики.



"В эти весенние дни страна отмечает Наурыз, один из главных праздников года. А у некоторых казахстанцев Наурыз – буквально каждый день, в их собственных документах. По данным БНС АСПиР РК, в Казахстане живут 1472 человека с именем Наурыз, семеро – с именем Наурыза, а также еще немало людей с производными именами", – говорится в сообщении.

В стране живут:

3206 Наурызбеков

2940 Наурызбаев

272 Наурызхана

241 Наурызгүл (включая варианты написания)

51 Наурызжана

1 Наурыз-Мейрама

1 марта 2024 года сообщалось, что казахстанцев стало больше. Как следует из отчета статистиков, на 1 января в Казахстане проживало 20 033 546 человек. За месяц количество казахстанцев возросло на 20 119 человек. И теперь на 1 февраля 2024 года в стране насчитывается 20 053 665 казахстанцев.