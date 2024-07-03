В ВКО лагерь "Дарын" принимает на отдых детей из всех регионов Казахстана

В лагерь приезжают школьники из всех городов и районов Восточного Казахстана. После проведения ремонта здесь смогут отдыхать еще больше ребят.

Лето для школьников – прекрасная пора, чтобы получить незабываемые впечатления и зарядиться энергией перед началом нового учебного года. В этом году отдыхом и оздоровлением охватят 93 514, или 99,9 процента учащихся 1-10 классов.

В регионе работают 12 загородных лагерей. Этим летом в них отдохнут 8575 ребят. Один из них, лагерь "Дарын", расположен в 30 километрах от Усть-Каменогорска, в живописном месте на берегу реки Горная Ульбинка.

Фото: пресс-центр ВКО

С первых минут пребывания здесь очевидно – скучать школьникам не приходится. Тоғыз-құмалақ, робототехника, рафтинг, АРТ-студия, студия джампинга, вокально-инструментальная и языковая студии, спортивные секции, бассейн с подогревом воды… День ребят расписан буквально по минутам.

В лагере "Дарын" предусмотрен пятиразовый режим питания с разнообразным сбалансированным рационом. Работает медицинский корпус. Врач и медсестра находятся на территории лагеря круглосуточно. Территория полностью огорожена, за безопасностью детей следит специализированная охрана, установлены камеры видеонаблюдения. Воспитатели и вожатые проживают в корпусе вместе с детьми.

Фото: пресс-центр ВКО

По информации Управления образования ВКО, в этом году здесь отдохнут свыше 1700 ребят. Причем 689 школьников 5-8 классов из сельской местности в рамках республиканского проекта "Жаздық жолдама" за счет средств общественного фонда "Қазақстан халқына". Среди них – отличники учебы, победители и лауреаты олимпиад, конкурсов и соревнований. По сравнению с прошлым годом количество детей увеличилось почти вдвое.

"Дарын" – один из лучших лагерей в республике. Отдых здесь проходит в пять смен, каждая из которых посвящена определенной тематике. Для ребят разработана насыщенная программа. В первом сезоне по проекту "Жаздық жолдама" уже отдохнули свыше 300 ребят из всех районов Восточно-Казахстанской области. Начальник лагеря Серик Алпышев

Чтобы здесь могли отдыхать как можно больше школьников из городов и районов области, а условия были максимально комфортными, необходима его реконструкция. Ожидается, что к ней приступят уже в следующем году. Во время экскурсии по лагерю аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев подчеркнул, что проектно-сметную документацию необходимо начать разрабатывать уже сейчас. Также здесь рассмотрят возможность строительства канатной дороги.

Фото: пресс-центр ВКО

В беседе с ребятами глава региона поделился, что он словно совершил путешествие в детство. Ребята показали, как проходят их будни – они играли на домбре, пели песни, продемонстрировали, как сплавляются по горной реке…

"В детстве был в таком же горном лагере под Алматы. В основном там сосновые и еловые леса, такая же горная река… Это одни из самых незабываемых впечатлений в жизни". Ермек Кошербаев

С этим утверждением согласны и дети. Школьница из Риддера Ольга Холдина впервые приехала в лагерь "Дарын". Девочка поделилась, что с удовольствием вернется сюда снова.

"Мне здесь нравится все: красивая природа, добрые вожатые, вкусная еда. В лагере познакомилась с интересными людьми. Посещаю все кружки, которые есть. Научилась играть на гитаре и домбре, хожу на мыловарение и на джампинг. С удовольствием приеду сюда снова", – сказала Ольга.

Фото: пресс-центр ВКО

Также для детей в регионе работают пришкольные лагеря и профильные площадки, где они весело и с пользой проводят летние каникулы. В работу со школьниками вовлечены 2489 педагогических и 250 медицинских работников, а также студенты колледжей и вузов.

Еще одним направлением летнего досуга в регионе стал проект "Гостевая семья". В этом году он продолжился в новом формате. Школьники не только изучают казахский язык, но и совершенствуют свои знания по русскому, знакомятся с культурой и традициями, местными достопримечательностями и уникальной природой нашего края.