Общество

У матери пятерых детей родилась тройня в Туркестанской области

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 21:49 Фото: pexels
В Туркестанской области в областном перинатальном центре №1 на свет появилась тройня, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, роды прошли 3 февраля 2026 года. Жительница Сарыагашского района родила на 33-й неделе беременности. Вес первого новорожденного составил 2400 граммов, второго – 2230 граммов, третьего – 2060 граммов.

В связи с преждевременными родами новорожденных поместили в отделение патологии под наблюдение врачей. В первые сутки дети нуждались в респираторной поддержке, со вторых суток начали самостоятельно дышать.

В настоящее время состояние младенцев оценивается как удовлетворительное. Они находятся на грудном вскармливании и хорошо усваивают питание. В период наблюдения их вес достиг 2350, 2244 и 2019 граммов соответственно.

По положительному заключению врачей тройня была выписана домой. Новорожденным дали имена Зере, Дара и Сара.

Сообщается, что в семье уже воспитываются трое сыновей и две дочери.

Ранее сообщалось о другом случае. 5 февраля новорожденные тройняшки из многодетной семьи покинули родильное отделение городской больницы №2 города Шымкента.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
