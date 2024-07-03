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Дожди с грозами, градом и шквалом накроют Казахстан

Дожди с грозами, градом и шквалом накроют Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 18:03 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в стране в предстоящий четверг, 4 июля 2024 года.

Согласно прогнозу, на западе и юге Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков.

"На остальной же территории Казахстана циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, востоке, в центре страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях сохранится, на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара. А очень сильная жара ожидается днем на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей ожидается очень сильная жара.

Вместе с тем синоптики рассказали, что на западе, севере Алматинской, на юге, востоке, в центре Павлодарской, на северо-западе, в центре Абайской, на западе, востоке Атырауской, на северо-западе, севере Западно-Казахстанской областий сохранится, на юге Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

"В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге Костанайской, Карагандинской, на западе, на юго-востоке Атырауской, на западе Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее в РГП "Казгидомет" рассказали, что на запад Казахстана придет сильная жара до +43°С. В то же время в другой части республики синоптики прогнозируют дожди. Более подробно о погоде на 4-6 июля 2024 года можете узнать здесь.

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