Как в мечетях борются с деструктивной идеологией

Бывает, что в мечетях среди прихожан встречаются те, кто неправильно проповедует ислам и пытается заманить в свой круг других. Zakon.kz узнал, как в таких случаях имамы перевоспитывают псевдосалафитов.

Асхат Утепов – наиб имам алматинской мечети "Байкен". Он ведет борьбу с псевдорелигиозными исламскими направлениями и деструктивными течениями. Их еще называют псевдосалафитами. Объясняя этот термин, собеседник отмечает, что само слово "салаф" имеет хорошее значение и не должно вызывать неприязнь у мусульман.

"Салаф – это праведные предшественники и люди, которые видели Пророка. А сегодняшнее течение берет свое начало от Саудовской Аравии, где официальная идеология является ваххабитской. Они заявляют, что на правильном пути и придерживаются только Корана и сунны. А имамы в мечетях и те, кто следует за ними – блудники. Будто имамы вводят людей в заблуждение и вносят нововведения в религию ислам. У них же свои шейхи, которых они слушаются. Еще одно их отличие в том, что они отрицают все обычаи и традиции того или иного народа. Например, у казахов есть обычаи: тусаукесер, беташар и так далее. Ваххабиты говорят, это неправильно, это вводит в заблуждение и выводит из религии. Если невеста делает "Салем беру", то она поклоняется человеку, а не Всевышнему. Но там же не идет жест поклонения, а это дань уважения, почтения и благодарности старшему поколению. То есть они воспринимают это все буквально". Асхат Утепов

По словам наиб имама, изредка в мечетях можно увидеть казахстанцев, которые неправильно придерживаются религии. Они пропагандируют деструктивную или псевдосалафитскую идеологию. И ею в основном заражаются в интернете.

"Они уже зараженные на начальной или глубокой стадии приходят в мечети. Есть вероятность, но она очень маленькая, что они могут заразиться этим даже в мечетях. Потому что, бывает, сюда приходят псевдосалафиты или ваххабиты. Они могут увидеть только начавших читать намаз ребят. Воспользоваться тем, что у них еще не окрепшие умы, и на месте сразу их обработать. Сказать: "Вот как надо читать намаз", но на самом деле ввести его в заблуждение". Асхат Утепов

Но такие случаи редкость, потому что мечеть – территория имамов. Они всегда пристально наблюдают за посетителями. Они объясняют им, как получать нужные знания и читать намаз.

"Если хочешь быть более грамотным в правоведении религии, то первым и последним наставником должен быть для вас имам. Псевдосалафиты, которых легко определить по коротким штанам и длинной бороде, не признают имамов. Они могут выслушать их, но все равно придерживаться своей идеологии. Я уже 10 лет работаю в мечети. Такой случай может выпасть один на миллион. Даже если послушают имама, задумаются, что он прав, то ребята, которые его привели, сразу отреагируют и будут всячески воздействовать и реабилитировать в свою сторону". Асхат Утепов

Асхат Утепов отмечает, что комплексная работа проводится и в местах лишения свободы, где отбывают срок осужденные за преступления в религиозной сфере.

"Я как теолог каждую неделю в колониях встречаюсь с осужденными, когда-то попавшими в деструктивные течения, и с подсудимыми, которые читают намаз в следственном изоляторе. Беседую, довожу до их сознания, что такое правильный ислам, почему важно придерживаться "золотой середины", чтобы человек не был фанатичным и радикальным". Асхат Утепов

В целом для того, чтобы изменить сознание такого человека, как пояснил Асхат Утепов, требуется много усилий, иногда даже долгие годы. И один имам не сможет ничего сделать. Важна комплексная работа разных профессионалов и госструктур.

"Это кропотливый труд, потому что нужно работать с внутренним миром человека. Это ведь не как выпить таблетку, когда что-то болит, или отрезать больное место. Важно сплочение теологов, религиоведов, психологов, участковых. К работе подключается управление по делам религии, внутри которого есть профилактические и реабилитационные центры". Асхат Утепов

Для государства важна религиозная стабильность. Любая секта опасна как для страны, так и для общества и самого человека, считает спикер. А казахстанцы издревле придерживаются традиционного ислама, в основу которого заложены созидание мира и милосердие.

"У людей с разными взглядами могут произойти недопонимания, ссоры, оскорбления. Все это рискует перерасти в большие конфликты, которые мы сейчас видим в мире. Поэтому государство обращает на это усиленное внимание, выделяет больше средства, всячески поддерживает имамов. Позиция Казахстана: все мусульмане – сунниты, ханафитского толка, мы придерживаемся школы ханафитского имама Абу-Ханифа. В другой стране тот же самый ислам, просто они придерживаются другой школы, которая зависит от менталитета людей, истории народа, географии страны. Наши предки и наш народ придерживаются традиционного ислама. Те же Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Машхур Жусуп, алашевцы и все остальные придерживались традиционного направления – ислама ханафитской школы. И разногласий не было". Асхат Утепов

По данным Бюро национальной статистики, почти 70% казахстанцев исповедуют ислам. Имам призвал соотечественников быть осторожными и внимательными в поисках духовной пищи, особенно в интернете. Он также отметил, что мусульмане занимают активную гражданскую позицию, вносят свой вклад в процветание нашего государства, способствуют формированию толерантности и межрелигиозного диалога.