В Алматы на ночь закроют движение на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина
Фото: Zakon.kz
С 23:00 19 июля до 9:00 22 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы закроют движение для автотранспорта на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина. Движение перекроют в обе стороны, сообщает Zakon.kz.
Специалисты ТОО "Алматинские тепловые сети" уточнили, что временные ограничения вводятся для реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию еще в 1984 году.
"Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Жителей Алматы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.
Ранее сообщалось, что в Алатауском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Кожабекова в обоих направлениях. Участок дороги расстоянием 900 метров по улице Кожабекова с 17 июля до 17 августа 2024 года будет закрыт от границ города до улицы Ф. Онгарсыновой.
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