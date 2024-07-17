В Алматы на ночь закроют движение на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина

С 23:00 19 июля до 9:00 22 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы закроют движение для автотранспорта на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина. Движение перекроют в обе стороны, сообщает Zakon.kz.

Специалисты ТОО "Алматинские тепловые сети" уточнили, что временные ограничения вводятся для реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию еще в 1984 году.

"Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей Алматы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Ранее сообщалось, что в Алатауском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Кожабекова в обоих направлениях. Участок дороги расстоянием 900 метров по улице Кожабекова с 17 июля до 17 августа 2024 года будет закрыт от границ города до улицы Ф. Онгарсыновой.