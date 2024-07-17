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В Алматы на ночь закроют движение на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:16 Фото: Zakon.kz
С 23:00 19 июля до 9:00 22 июля 2024 года в Бостандыкском районе Алматы закроют движение для автотранспорта на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина. Движение перекроют в обе стороны, сообщает Zakon.kz.

Специалисты ТОО "Алматинские тепловые сети" уточнили, что временные ограничения вводятся для реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию еще в 1984 году.

"Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена".ТОО "Алматинские тепловые сети"
В Алматы на ночь закроют движение на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:16

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей Алматы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Ранее сообщалось, что в Алатауском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Кожабекова в обоих направлениях. Участок дороги расстоянием 900 метров по улице Кожабекова с 17 июля до 17 августа 2024 года будет закрыт от границ города до улицы Ф. Онгарсыновой.

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