Временные ограничения введут на проспекте Суюнбая в Алматы

В Алматы на участке пр. Суюнбая временно будет организовано реверсивное движение. Об этом 4 июля 2024 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Власти отметили, что в связи с проведением среднего ремонта участка пр. Суюнбая вводятся временные ограничения движения.

"На участке от улицы Бекмаханова до железнодорожного переезда будет организовано реверсивное движение. Так, с 22:00 5 июля до 22:00 7 июля будет производиться ремонт западной стороны дороги, а с 22:00 8 июля до 22:00 10 июля восточной стороны. Проезд будет обеспечен по одной полосе в каждом направлении". Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве уточнили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы на время ремонта теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам. На каких именно, можете узнать по ссылке.