Зоопарк Шымкента выступил с заявлением о двойной радости

Администрация зоопарка Шымкента решила поделиться радостной новостью с подписчиками. Как оказалось, коллекция зоопарка пополнилась маленькими обитателями: на свет появились два верблюжонка, сообщает Zakon.kz.

Видео с новыми обитателями опубликовано на странице парка в Instagram 28 мая 2024 года.

"23 марта у пары верблюдов Жайнак и Тайлак родился малыш, а через 20 дней, 12 апреля, еще у одной пары верблюдов Айшуак и Мойнак на свет появился еще один здоровый малыш", – уточнили специалисты.

Отмечено, что в настоящее время малыши чувствуют себя хорошо, сейчас они на материнском вскармливании.

"Верблюжата активны, играют и пасутся вместе с родителями на зеленых лужайках. Начинают уже пробовать взрослую растительную пищу". Пресс-служба зоопарка Шымкента

16 мая сообщалось, что в зоопарке Шымкента стало больше змей. У пары тигровых питонов морфы "гранит" вылупились змееныши.