Сильные дожди, очаговый град и 40-градусная жара ожидаются в Казахстане

В Казахстане продолжаются дожди. Об этом говорится в прогнозе погоды на 6-8 июля 2024 года, который РГП "Казгидромет" предоставил корреспонденту Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в выходные дни на большей части территории Казахстана ожидается летняя дождливая погода, которая будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и очаговым градом.

"Причиной непогоды будет ложбина циклона, которая тянется из районов Новосибирска, вызывая сильные дожди на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны". РГП "Казгидромет"

Как отмечается, дневная температура на севере, востоке и в центре республики прогнозируется в пределах +20+28°С, на юго-востоке +25+33°С.

"Но на западе и юге страны сохраняется сильная жара +33+40°С". РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 5 июля 2024 года объявлено штормовое предупреждение.