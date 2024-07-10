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Сильные дожди с градом и шквалистым ветром ожидаются в Казахстане

Сильные дожди с градом и шквалистым ветром ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 17:32 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий четверг, 11 июля 2024 года, ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. Об этом говорится в прогнозе погоды, который РГП "Казгидромет" предоставил корреспонденту Zakon.kz.

По данным синоптиков, погода без осадков прогнозируется лишь на юго-западе, севере, востоке страны.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дожди с грозами, выпадением града и шквалистым ветром, на северо-западе, в горах юго-востока страны – сильные дожди... По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке республики – туман".РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, днем в Атырауской, на юге Мангистауской области сохранится сильная жара, в Кызылординской, на юге Костанайской области ожидается сильная жара.

Также в ряде регионов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской области, на севере, в центре Атырауской, на юго-западе, севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юго-западе, крайнем востоке Жамбылской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, на западе Мангистауской, на западе, в центре Улытауской, на юге Костанайской, на юго-востоке Атырауской области.

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Ранее в РГП "Казгидромет" озвучили неутешительный прогноз погоды по стране на 11, 12 и 13 июля 2024 года. Из него следует, что по Казахстану ожидаются дожди с грозами.

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