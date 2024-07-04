Пыльная буря, жара до +40 и ливень: в каких регионах РК объявлено штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 5 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области гроза, днем на севере, востоке области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью гроза, днем сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем в горных районах Алматинской области и городе Алматы временами сильный дождь. Днем на западе, юге, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный на западе, в центре области, порывы 15-20 м/с. В Алматы днем гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве днем гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на большей части Мангистауской области сохраняется сильная жара +35+40. На юге области – высокая пожарная опасность.



Днем на севере Туркестанской области пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью на горных перевалах, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.



На севере, юге, в центре Абайской области сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее гроза, днем град. Ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере Костанайской области гроза, днем гроза, на севере области град, шквал. Ветер северный, северо-восточный утром и днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем в Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара +35+38. На северо-западе, севере области – высокая пожарная опасность. В Уральске днем сильная жара +35+37. Сохраняется высокая пожарная опасность.



В Кызылординской области ветер северо-восточный днем, в центре области 15-20 м/с.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске гроза, днем град. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах Жетысуской области гроза. Ветер западный на юго-востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.



В Атырауской области днем сохраняется сильная жара +35+39. В Атырау днем сохраняется сильная жара до +37+39.



Днем на западе Актюбинской области сохраняется сильная жара +37.



Ночью на севере, востоке, днем на большей части Акмолинской области гроза. Днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем гроза.



Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.



Днем на востоке Павлодарской области сильный дождь. На западе, юге, востоке области гроза, днем град. Ветер северный на западе, юге области, 15-20 м/с. В Павлодаре гроза.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какая погода ожидается в Казахстане в предстоящую пятницу, 5 июля 2024 года.