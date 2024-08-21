Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дело Арыстанбека Мухамедиулы рассмотрели в апелляционной инстанции

Мухамедиулы, апелляция, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 10:12 Фото: Zakon.kz
21 августа 2024 года судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении экс-министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы и других, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в пресс-службе столичного суда, приговором Межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 29 февраля 2024 года были осуждены:

Арыстанбек Мухамедиулы за организацию и хищение чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями, за покушение на совершение рейдерства, организацию злоупотребления полномочиями к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Алмаз Нуразхан за участие в хищении чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты в особо крупном размере к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Азамат Кошенов и Айым Садвакасова за пособничество хищению чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты в особо крупном размере к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет, а также к Садвокасовой применена отсрочка исполнения приговора на 5 лет.

Абай Сатубалдин и Леонид Кочетов за хищение чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты в особо крупном размере к 7 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Бывшая руководительница ТОО "Актерек ЛТД" Жуаспаева за злоупотребление полномочиями и использование заведомо подложного документа к 2 годам лишения свободы и на основании Закона РК "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК" освобождена от основного наказания, по ст. 385 ч. 3 УК согласно ст. 71 ч.1 п. 1 УК освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Иск Министерства культуры и спорта РК был удовлетворен и с виновных взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 млрд тенге.

"Судом первой инстанции установлено, что Мухамедиулы и другие организовали и участвовали в хищении чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями. Приговор суда был обжалован защитниками, осужденными и их адвокатами. Судебная коллегия суда Астаны, изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных", – сообщили в суде Астаны.

Таким образом, оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции не установлено.

Приговор вступил в законную силу. 

5 июля 2024 года судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны рассмотрела апелляционную жалобу экс-министра на приговор по другому делу. Он также был оставлен без изменения.

Читайте также

Мадимаров Ардақ Тілегенұлы, должность
В Таразе сменили главного полицейского
Тураров отрицает обвинение в изнасиловании
Жанкош Тураров ответил на обвинение в изнасиловании
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
"Несправедливо уволены, но восстановлены": актюбинцы выиграли суд против КТЖ
Ирина Капитанова
Астана Мухамедиулы Арыстанбек 2024 год Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Что изменилось в правилах оформления паспортов и удостоверений личности
Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на пост Маска о Cybertruck в Чечне
Здоровье акул и людей
Ученые обеспокоены появлением "кокаиновых акул" в океане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: