Дело Арыстанбека Мухамедиулы рассмотрели в апелляционной инстанции

21 августа 2024 года судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении экс-министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы и других, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в пресс-службе столичного суда, приговором Межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 29 февраля 2024 года были осуждены:

Арыстанбек Мухамедиулы за организацию и хищение чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями, за покушение на совершение рейдерства, организацию злоупотребления полномочиями к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Алмаз Нуразхан за участие в хищении чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты в особо крупном размере к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Азамат Кошенов и Айым Садвакасова за пособничество хищению чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты в особо крупном размере к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет, а также к Садвокасовой применена отсрочка исполнения приговора на 5 лет.

Абай Сатубалдин и Леонид Кочетов за хищение чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты в особо крупном размере к 7 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Бывшая руководительница ТОО "Актерек ЛТД" Жуаспаева за злоупотребление полномочиями и использование заведомо подложного документа к 2 годам лишения свободы и на основании Закона РК "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК" освобождена от основного наказания, по ст. 385 ч. 3 УК согласно ст. 71 ч.1 п. 1 УК освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Иск Министерства культуры и спорта РК был удовлетворен и с виновных взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 млрд тенге.

"Судом первой инстанции установлено, что Мухамедиулы и другие организовали и участвовали в хищении чужого имущества, вверенного виновным, путем растраты в особо крупном размере, злоупотребляя должностными полномочиями. Приговор суда был обжалован защитниками, осужденными и их адвокатами. Судебная коллегия суда Астаны, изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных", – сообщили в суде Астаны.

Таким образом, оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции не установлено.

Приговор вступил в законную силу.

5 июля 2024 года судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны рассмотрела апелляционную жалобу экс-министра на приговор по другому делу. Он также был оставлен без изменения.

