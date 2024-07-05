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Законодательство РК

Общественные приоритеты: семья, труд и безопасность – соцопрос КИСИ

Люди, общество, население, толпа, лето, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:53 Фото: akorda.kz
Казахстанский институт стратегических исследовании при президенте РК в период с 11 мая по 22 июня 2024 года провел социологический опрос. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и трех крупных городов: Астана, Алматы и Шымкент, сообщает Zakon.kz.

В ходе проведения опроса респондентам предложили определить главные символы, которые объединяют нацию.

В первую очередь – это паспорт, – 46,0% респондентов считают его главным объединяющим фактором. Во-вторых, это сам факт рождения на казахстанской земле и наличие общих предков (39,9%). Наконец, треть опрошенных (32,0%) указывают на общность языка как объединяющего элемента нации.

Примечательно, что каждый пятый опрошенный считает, что нацию объединяют гордость за достижения страны, чувство патриотизма (21,8%) и разделяемые всеми ценности, нормы и поведение (21,3%). (сумма ответов больше 100%, так как респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов).

"А что делает нас гражданами страны? Важнейшим проявлением гражданственности абсолютное большинство граждан нашей страны считают законопослушность, соблюдение законов (63,3% опрошенных). Любое общество гармонично и цельно, если у людей есть совместные, сходные идеалы. Казахстанцы демонстрируют единодушие, считая важными такие понятия, как семья (99,6%), работа и труд (92,9%) и друзья (92,4%)", – сказано в публикации института.

По мнению большинства опрошенных, усердная работа должна быть вознаграждена: "полностью согласен" – 66,2%, "согласен" – 32,5% респондентов. Вместе с тем в обществе сохраняются и патерналистские ожидания, так 93,8% респондентов считают, что правительство должно обеспечить хороший уровень жизни для каждого гражданина ("полностью согласен" – 53,8%, "согласен" – 40,0%).

Результаты опроса показывают, что в понимании абсолютного большинства казахстанцев (91,2%) ключевую роль в улучшении качества жизни выполняют наука и технологии.

Анализ ценностных установок показывают значительное предпочтение ценности свободы над равенством (62,9% против 33,8%). Примечательно, что при этом безопасность рассматривается как более важная ценность по сравнению со свободой (68,7% против 28,6%).

Таким образом, полученные данные подчеркивают единство ценностных установок граждан страны, приоритет ценностей семьи, труда и безопасности.

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