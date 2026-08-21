Сколько в Казахстане людей с редким именем Курылтай

В Бюро национальной статистики 21 августа 2026 года рассказали, сколько человек в Казахстане сегодня носят имя Құрылтай, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что это имя и его варианты встречаются в Казахстане редко.

"По состоянию на август 2026 года зарегистрировано 10 граждан с именами "Құрылтай", "Курылтай", "Курултай" и "Курлтай". Среди них – шесть мужчин и четыре женщины", – рассказали в бюро.

Больше всего носителей имени Құрылтай и его вариантов живут в Восточно-Казахстанской области – четыре человека. Еще двое зарегистрированы в Алматы. По одному человеку проживает в Абайской, Жамбылской, Карагандинской и Мангистауской областях.

5 из 10 носителей имени относятся к возрастной группе 65 лет и старше. Самому старшему из них – 80 лет. Еще по одному человеку приходится на возрастные группы 30-34, 50-54, 55-59 и 60-64 года.

О том, какие еще редкие имена встречаются в Казахстане, Zakon.kz рассказывал здесь.