Лучшие произведения на домбре, по мнению музыканта
Нуржан Кенесбай отметил, что топ составлен на основе его личных предпочтений и показывает только его субъективное мнение.
1 место: Балбырауын, автор – Курмангазы Сагырбайулы.
2 место: Ерке сылқым, автор – Абдимомын Желдибаев.
3 место: Адай, автор – Курмангазы Сагырбайулы.
4 место: Көрұғлы, автор – Даулеткерей Шыгайулы.
5 место: Көңіл толқыны, автор – Секен Турысбеков.
6 место: Көне тараз, автор – Аман Малдыбаев.
7 место: Әлқисса, автор – Нургиса Тлендиев.
8 место: Сарыарқа, автор – Курмангазы Сагырбайулы.
9 место: Аққу, народный кюй.
10 место: Шаттанамын, автор – Айткали Жайымов.
Праздник в честь национального инструмента – День домбры – отмечают в Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля. В этом году дата выпала на 7 июля. О значении этого инструмента и великих музыкантах рассказала Zakon.kz. руководитель Центра традиционной музыки города Алматы Руза Каженова.