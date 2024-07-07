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Лучшие произведения на домбре, по мнению музыканта

домбра, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 16:31 Фото: dombyradastan.kz
Zakon.kz поговорил с домбристом и музыкантом Нуржаном Кенесбаем, чтобы составить топ-10 лучших, по его мнению, музыкальных произведений (кюй) на домбре.

Нуржан Кенесбай отметил, что топ составлен на основе его личных предпочтений и показывает только его субъективное мнение.

1 место: Балбырауын, автор – Курмангазы Сагырбайулы.

2 место: Ерке сылқым, автор – Абдимомын Желдибаев.

3 место: Адай, автор – Курмангазы Сагырбайулы.

4 место: Көрұғлы, автор – Даулеткерей Шыгайулы.

5 место: Көңіл толқыны, автор – Секен Турысбеков.

6 место: Көне тараз, автор – Аман Малдыбаев.

7 место: Әлқисса, автор – Нургиса Тлендиев.

8 место: Сарыарқа, автор – Курмангазы Сагырбайулы.

9 место: Аққу, народный кюй.

10 место: Шаттанамын, автор – Айткали Жайымов.

Праздник в честь национального инструмента – День домбры – отмечают в Казахстане с 2018 года в первое воскресенье июля. В этом году дата выпала на 7 июля. О значении этого инструмента и великих музыкантах рассказала Zakon.kz. руководитель Центра традиционной музыки города Алматы Руза Каженова.

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