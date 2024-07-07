Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 17 областях Казахстана на 8 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казигдромет".

Ночью на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юго-западе, юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный при грозе порывы 15 м/с.

Днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на западе области сохраняется сильная жара 35 градусов.

На востоке, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. На юго-востоке, в центре, горных районах области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный на северо-востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается сильный дождь, град, гроза. Днем на западе области шквал. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный, северный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром туман.

Днем на востоке Улытауской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке области гроза, днем на севере, востоке, в центре области гроза, град. По области сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Акмолинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Атырау днем сохраняется сильная жара до 36-38 градусов.

На севере, западе, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается временами сильный дождь, гроза, град.

Западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 37-42 градуса. В Актау днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара 39 градусов.

По Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, юге, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный днем на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный днем в центре области 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных районах, днем на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе утром и днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер юго-западный временами порывы 18-23 м/с.

В Алматы временами ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 м/с.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 8 июля 2024 года.