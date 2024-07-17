Неблагоприятные метеоусловия 18 июля синоптики обещают в двух городах РК

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В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в четверг, 18 июля, ожидаются в Актобе, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение почти на всей территории Казахстана. Читайте также Казахстанцы стали больше доверять полиции, прокуратуре и судам – исследование

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