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Неблагоприятные метеоусловия 18 июля синоптики обещают в двух городах РК

Неблагоприятные метеоусловия 18 июля синоптики обещают в двух городах РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 02:50 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в четверг, 18 июля, ожидаются в Актобе, ночью в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение почти на всей территории Казахстана.

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