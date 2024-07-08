Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

47 домов и дорогу затопило из-за дождя в Жанатасе

потоп, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 12:30 Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области
В Жамбылской области продолжают устранять последствия ливней, которые 7 июля 2024 года спровоцировали склоновые стоки, затопившие 13 улиц Жанатаса, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Жамбылской области рассказали, что днем 8 июля подтопленными оказались в общей сложности 47 домов, социальный объект и 400 дворовых территорий. Также из-за перелива пришлось закрыть движение по автомобильной дороге районного значения Жанатас – Саудакент.

потоп, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 12:30

Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

"Идут работы по откачке воды и поднятию грунта дорожного полотна спецтехникой. В настоящее время уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет, также удалось сохранить скот", – сообщили в ДЧС региона.

Помощь населению, чьи дома оказались в зоне подтопления, оказывают местные исполнительные органы, спасатели и полиция. Для эвакуированных жителей подготовили 45 мест в школе и 60 мест в центральной больнице.

О затоплении в ДЧС Жамбылской области сообщили вечером 7 июля 2024 года. Из-за обильного дождя произошло формирование и прохождение склонного стока по улицам Байсеитовой, Аяпова, Есеева, Курмангазы и Клочкова города Жанатаса.

В акимате региона рассказали, что к 8 июля 2024 года подтопленными оказались 200 дворовых территорий и 21 дом, которые расположены в предгорной местности.

Читайте также

молния
Россиянка погибла от удара молнии на пляже в ЗКО
На Иссык-Куле молния убила 250 овец
250 овец убила молния на Иссык-Куле
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
В Актобе задержали подростка, который брызгал детям в глаза перцовым баллончиком
Андрей Дюсупов
Жамбылская область Жанатас 2024 год Дожди Затопления
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился с поклонниками потрясающей новостью о концерте в Астане
Димаш Кудайберген поделился потрясающей новостью о концерте в Астане
ребенок, зонтик
Ливень и сильная жара: прогноз погоды в Казахстане на 8 июля
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Досрочные парламентские выборы завершились во Франции
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: