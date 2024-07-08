47 домов и дорогу затопило из-за дождя в Жанатасе

В Жамбылской области продолжают устранять последствия ливней, которые 7 июля 2024 года спровоцировали склоновые стоки, затопившие 13 улиц Жанатаса, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Жамбылской области рассказали, что днем 8 июля подтопленными оказались в общей сложности 47 домов, социальный объект и 400 дворовых территорий. Также из-за перелива пришлось закрыть движение по автомобильной дороге районного значения Жанатас – Саудакент.

Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

"Идут работы по откачке воды и поднятию грунта дорожного полотна спецтехникой. В настоящее время уровень воды снизился. Жертв и пострадавших нет, также удалось сохранить скот", – сообщили в ДЧС региона.

Помощь населению, чьи дома оказались в зоне подтопления, оказывают местные исполнительные органы, спасатели и полиция. Для эвакуированных жителей подготовили 45 мест в школе и 60 мест в центральной больнице.

О затоплении в ДЧС Жамбылской области сообщили вечером 7 июля 2024 года. Из-за обильного дождя произошло формирование и прохождение склонного стока по улицам Байсеитовой, Аяпова, Есеева, Курмангазы и Клочкова города Жанатаса.

В акимате региона рассказали, что к 8 июля 2024 года подтопленными оказались 200 дворовых территорий и 21 дом, которые расположены в предгорной местности.