В Семее не справляются с последствиями ливня

В акимате Семея сообщили, что за сутки в городе выпала месячная норма осадков и из-за этого в системе ливневой канализации скопилось большое количество воды, передает Zakon.kz.

В администрации заверили, что это временные неудобства и работники ЖКХ активно устраняют последствия потопа. Так, с помощью спецтехники откачивают воду по улице Селевина и на кольцевой развязке левобережья.









Позже в акимате сообщили, что на улицах города проводятся работы по откачке дождевых вод.

На данный момент на откачке воды задействованы 14 единиц вакуумных ассенизаторских машин, восемь единиц передвижных мотопомп и восемь единиц автомашин с цистернами. Также на очистке водоприемных колодцев дренажно-ливневой канализации задействована илососная и каналопромывочная техника. На текущий момент откачано более 7 тыс. литров воды.

Отметим, коммунальные службы непрерывно продолжают работы по откачке воды не только на кольцевых развязках, но и в других частях города (мкр. Карагайлы, пос. Восточный, ул. Кабанбай батыра, ул. Селевина и т. д.)

Ранее, 8 июля, сообщалось, что 47 домов и дорогу затопило из-за дождя в Жанатасе.





