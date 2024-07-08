Детские сады и школы восстанавливают в Актюбинской области

Новые учебные заведения построят на месте школ, пострадавших в результате паводка в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Актюбинской области, в настоящее время ремонтируют два детсада в городе Актобе и два в Мугалжарском районе. Также ведутся ремонтные работы в школе-интернате имени Ш. Берсиева в Уилском районе и в школе села Шубаркудык Темирского района. Текущий ремонт проводится в школе в районе аэропорта и школе-гимназии Кобдинского района.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Взамен аварийных школ, пострадавших в результате паводка, построят новые. К примеру жителей села Нура Иргизского района переселят в Сарыобу. Там построят школу на 60 мест и детский сад. Жители села Екпетал Уилского района переехали в районный центр, поэтому принято решение строить там школу-сад.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Новый детсад будет в селе Каратал Уилского района, а в селе Котибар батыра Мугалжарского района – школа на 60 мест. В этом же районе будет построен детский сад.

В начале июля 15 семей, пострадавших от паводков в Актюбинской области, получили ключи от квартир, выкупленных известной строительной компанией.