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Законодательство РК

Ограничения для движения грузовиков по дорогам РК планируют ввести с 2025 года

Казахстан, добыча, Минтранспорта , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:55 Фото: пресс-служба премьер-министра Казахстана
Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства 9 июля 2024 года объяснил планы по введению ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что крайне важно сохранить построенные и сданные в эксплуатацию дороги на должном уровне.

"Всего по стране зарегистрировано более 450 тыс. грузовых автомобилей, из них 60 тыс. не соблюдают разрешенный объем перевозки 25 тыс. грузов. Это напрямую влияет на разрушение путей. В связи с этим разработаны соответствующие законодательные поправки для усиления ответственности владельцев карьеров по соблюдению весовых параметров, запрета выхода карьерных самосвалов на дороги общего пользования. Данные нормы планируется внести в Мажилис до сентября и в последующем ввести в действие с начала 2025 года", – сказал он.

При этом, по его словам, начаты работы по установке 220 автоматических станций измерения при движении автотранспорта до конца 2025 года.

Станции будут регистрировать нарушения онлайн и оформлять штрафы в формате программы "Сергек".

Отметим, что с 2023 года по крупногабаритным тяжеловесам обследовано более 250 тыс. грузовиков, выявлено около 85 500 нарушений. С перегрузкой было предотвращено движение 20 406 грузовиков. 

14 июня сообщалось, что в Казахстане установят ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам.

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