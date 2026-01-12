Активы КазНИИ культуры на 300 млн тенге вернули государству в Алматы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Прокуратура Алматы вернула государству активы на сумму свыше 300 млн тенге. Об этом 12 января 2026 года заявили в пресс-службе надзорного органа южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, органы прокуратуры продолжают системную работу по возврату незаконно отчужденных государственных активов по поручению главы государства. "В ходе проведенных мероприятий установлено, что в 2019 году ТОО "Казахский научно-исследовательский институт культуры" отчуждено с нарушением закона. По иску прокуратуры Медеуского района суд признал заключенные сделки недействительными. Государству возвращены активы на сумму свыше 300 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Алматы Ранее Берик Асылов заявил, что прокуроры защитили интересы государства более чем на 1,1 трлн тенге.

